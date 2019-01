Actualidade

O porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) no Brasil afirmou que o país tem sido "um exemplo para o mundo" no acolhimento de refugiados.

Luiz Fernando Godinho explicou numa entrevista publicada na quinta-feira no 'site' de notícias da Organização das Nações Unidas que o Brasil "está longe dos principais conflitos, mas tem uma população diversificada de refugiados, com mais de 80 nacionalidades", destacando o acolhimento de um grande número de pessoas provenientes da Venezuela.

"De acordo com números das autoridades federais, o Brasil estará hoje a abrigar cerca de cem mil dessas pessoas [refugiados venezuelanos]. Continuam a chegar, maioritariamente, pela fronteira norte do Brasil, por Roraima, e já se encontram em diversas partes do país, graças a um programa inovador de realojamento das pessoas no país", declarou Godinho.