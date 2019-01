Actualidade

Um tribunal norte-americano declarou um casal que vivia no norte do Texas culpado de escravizar uma jovem durante 16 anos, sendo que um dos elementos é filho do primeiro Presidente da Guiné-Conacri (1958-1984).

Mohamed Toure e a sua esposa, Denise Cros-Toure, enfrentam até 20 anos de prisão, mas a sentença não foi para já definida.

O casal, que habitava em Southlake, Texas, foi acusado de trazer a jovem, então com cinco anos, da sua aldeia rural na Guiné-Conacri em 2000 e de a forçar a executar trabalhos forçados domésticos sem remuneração durante anos.