Actualidade

Alguns nova-iorquinos classificam a ideia de construir o muro na fronteira com o México de "cruel", "inútil" ou "essencial" e consideram que a paralisação parcial do Governo resulta de um "ataque de raiva" do Presidente dos EUA.

Cinco pessoas, em declarações à agência Lusa em Nova Iorque, criticaram com palavras fortes a paralisação parcial do Governo dos Estados Unidos ('shutdown'), que dura há 21 dias, e Donald Trump, enquanto uma outra deu opiniões favoráveis sobre o 'shutdown' e o muro, principal razão de discórdia entre o Presidente e o Congresso.

Para os nova-iorquinos, que dizem que estarem a ser afetados diretamente pela paralisação de serviços públicos, o 'shutdown' é culpa da administração Trump.