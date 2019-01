Actualidade

O Governo dá hoje o "primeiro passo" para concretizar o Hospital Central do Alentejo, em Évora, apresentando o projeto de financiamento, e prevê lançar o concurso este ano e as obras em 2020, revelou a ministra da Saúde.

Em declarações à agência Lusa, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que a cerimónia que decorre hoje à tarde, em Évora, em que vai ser apresentado o projeto de financiamento do novo hospital, no âmbito da reprogramação do Portugal 2020, "tem um caráter simbólico".

"Representa a materialização de um compromisso que já tinha sido assumido há largos anos", o da "construção de um novo Hospital Central no Alentejo", e constitui "o primeiro passo" para "concretizar o projeto" da unidade, da autoria do gabinete do arquiteto Souto Moura, destacou.