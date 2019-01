Actualidade

O Agrupamento de Centros de Saúde Cova da Beira e o Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, com sede na Covilhã, reforçam a cooperação durante os próximos 15 dias, período em que se prevê a intensificação dos casos de gripe.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) especifica que a medida entra em vigor no fim de semana e que está inserida no Plano de Contingência de Saúde Sazonal - Módulo Inverno.

"A partir de sábado, dia 12, e até final de janeiro, entre as 14:00 e as 20:00, nos dias úteis, e das 10:00 às 00:00, aos fins de semana, médicos de Medicina Geral e Familiar do Agrupamento de Centros de Saúde Cova da Beira vão trabalhar em articulação com o Hospital da Covilhã no atendimento de utentes com patologia respiratória referenciados pelo serviço de urgência", é referido.