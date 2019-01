Actualidade

As instalações de cinco tribunais em diferentes distritos da Alemanha foram hoje evacuadas após receberem ameaças de bomba por correio eletrónico, disseram fontes policiais.

Segundo a agência EFE, os tribunais afetados foram os de Potsdam, cidade vizinha de Berlim, Magdeburgo e Erfurt, no leste do país, assim como Wiesbaden, no oeste, e Kiel, no norte.

Fontes policiais disseram que a mensagem de correio eletrónico ameaçava com um atentado em algum ponto do país, mas não especificava onde.