A inflação no Brasil em 2018 foi de 3,75%, resultado dentro da meta estabelecida pelo Governo de 4,5% com margem de 1,5 pontos percentuais para mais ou para menos, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o órgão de pesquisas brasileiro, a inflação no Brasil em 2018 foi pressionada principalmente pelos preços dos produtos e serviços de habitação, transportes e alimentos. Juntos, estes três grupos foram responsáveis por 66% do índice.

O resultado da taxa de inflação no país veio dentro do esperado pelos agentes do mercado, que previam uma inflação de 3,69%, segundo a última pesquisa do boletim Focus divulgada pelo Banco Central brasileiro.