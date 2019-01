Actualidade

Um homem matou hoje duas mulheres, com tiros de pistola, e tentou suicidar-se de seguida, com a mesma arma de fogo, num monte perto de Terena, no concelho de Alandroal (Évora), disseram à agência Lusa fontes policiais.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou que os militares foram chamados para a ocorrência por volta das "11:45" e detetaram duas mulheres já mortas e uma tentativa de suicídio de um homem.

"As vítimas, incluindo as mulheres e o homem, têm entre 70 e 80 anos", avançou a fonte da GNR, escusando-se a precisar, para já, se existe "algum grau de parentesco" entre as três pessoas.