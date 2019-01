Actualidade

O treinador do Sporting retirou hoje o peso de decisivo ao 'clássico' com o FC Porto da 17.ª jornada da I Liga de futebol, mas frisou que será importante somar os três pontos no Estádio José Alvalade.

"O resultado não é decisivo, mas queremos a vitória. É um jogo muito importante frente a uma excelente equipa, que ganhou muitos jogos. O FC Porto está a jogar muito bem", afirmou Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

Mesmo estando a oito pontos da liderança, o técnico holandês deixou claro que o panorama atual na classificação ainda pode mudar.