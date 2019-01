Actualidade

O treinador do FC Porto garantiu hoje que a sua equipa "não está excitada" com presente vantagem que tem na liderança da I Liga de futebol, lembrando que o seu foco "está no imediato" e não "daqui a quatro meses".

Sérgio Conceição partilhou este sentimento na antevisão ao jogo com o Sporting, deste sábado, em Alvalade, da 17.ª jornada da I Liga, para o qual prometeu, ainda assim, um FC Porto apostado em amealhar o triunfo.

"Depois deste jogo haverá ainda 51 pontos para conquistar e, por isso, não ficamos muito excitados com esta vantagem. Para uma equipa como o FC Porto é normal, não é qualquer tipo de arrogância ou vaidade da nossa parte, mas estamos habituados a estar na frente, não é nada de especial", comentou o técnico.