O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deixou hoje muitos elogios ao novo reforço da equipa, Pepe, garantindo que o futebolista "está disponível" para ser utilizado no duelo de sábado, frente ao Sporting.

Na antevisão ao duelo com os 'leões' deste sábado, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o técnico portista falou, pela primeira vez, sobre a contratação do defesa internacional português, confidenciando a primeira conversa que teve com o jogador.

"Conhece bem o clube, tem uma relação próxima e familiar com o FC Porto. Não vem para acabar a carreira. A primeira coisa que ele me disse foi 'mister eu quero competir'. Isso é fantástico, num jogador de 35 anos, e com um currículo e um passado tão rico. Se vai jogar ou não, isso pouco interessa agora", partilhou Sérgio Conceição.