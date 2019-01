Actualidade

O avançado holandês Bas Dost regressou aos convocados do Sporting, hoje divulgados, para a receção ao FC Porto, da 17.ª jornada da I Liga de futebol, nos quais se destaca também a estreia do brasileiro Luiz Phellype.

Bas Dost, segundo melhor marcador do campeonato, com 10 golos, sofreu um traumatismo craniano no encontro com o Belenenses (2-1), na 15.ª ronda da prova, e falhou a partida de segunda-feira, em Tondela, na qual a equipa lisboeta saiu derrotada, pelo mesmo resultado.

Luiz Phellype, avançado contratado ao Paços de Ferreira, após a reabertura do mercado de transferências, integra pela primeira vez os eleitos do treinador holandês Marcel Keizer, que promoveu também o regresso do cabo-verdiano Jovane Cabral para o clássico de sábado.