Eleições/RDCongo

O candidato classificado em segundo lugar nas eleições presidenciais da República Democrática do Congo (RDCongo), Martin Fayulu (oposição), anunciou hoje que vai contestar em tribunal os resultados, que deram a vitória a Félix Tshisekedi.

O candidato da coligação Lamuka vai apresentar o recurso junto do Tribunal Constitucional no sábado, anunciou Fayulu, num encontro com centenas de militantes deste movimento em Kinshasa, segundo o site de notícias Actualité.cd.

O opositor afirma ainda que obteve 61% dos votos, contra 18% de Tshisekedi, citando os dados dos observadores da Igreja Católica.