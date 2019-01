Actualidade

O PCP criticou hoje o Governo por ter "adiado" a construção do novo Hospital Central do Alentejo, acusando o executivo socialista de remeter a adjudicação da obra "para a próxima legislatura".

"O grupo parlamentar do PCP questionou o Governo sobre o adiamento da construção do novo hospital central público do Alentejo para a próxima legislatura, bem como sobre a falta de informação sobre a utilização de dotações orçamentais em 2019 com esse objetivo", pode ler-se num comunicado divulgado hoje pelos comunistas.

Segundo a Direção da Organização Regional de Évora (DOREV) do PCP, os deputados comunistas João Oliveira, Carla Cruz e João Dias entregaram no parlamento, na quinta-feira, duas perguntas dirigidas ao Ministério da Saúde a propósito do Hospital Central do Alentejo, projetado para Évora.