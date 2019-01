Actualidade

A Renamo, principal partido da oposição em Moçambique ainda não tem um candidato oficial para a sucessão do líder histórico, Afonso Dhlakama, falecido em maio passado, na Gorongosa, disse hoje à Lusa fonte oficial.

Angelina Enoque, chefe do gabinete eleitoral do 6.º Congresso da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), disse que nenhuma candidatura formal deu entrada no órgão, criado no Conselho Nacional em novembro, para preparar a sucessão do presidente do partido no congresso que decorre na próxima semana na Gorongosa, Sofala, centro de Moçambique.

"Candidatos oficiais, neste momento, posso dizer que não tenho nenhum", disse Angelina Enoque, também deputada pela Renamo, quando faltam quatro dias para o congresso, acrescentando que "as candidaturas vão ser formalmente depositadas lá (na Gorongosa) no dia 15 de janeiro", a data do início do congresso do partido.