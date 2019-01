Europeias

O candidato do Partido Socialista Europeu à presidência da Comissão Europeia e atual primeiro vice-presidente da instituição, Frans Timmermans, criticou hoje o Partido Popular e o Cidadãos por aceitarem o apoio do Vox para governar na Andaluzia.

"Na Andaluzia, PP e Cidadãos pretendem governar com o apoio da extrema-direita (Vox), que rejeita os valores europeus mais básicos", começou por escrever na sua conta na rede social Twitter.

Rompendo com o 'lema' da Comissão Europeia de não comentar questões de política interna dos Estados-Membros, o número dois do executivo comunitário e responsável pela pasta dos Direitos Fundamentais 'atacou' o Partido Popular Europeu (PPE), questionando se "uma coligação de extrema-direita" cabe no projeto que a maior família política europeia tem para a Europa.