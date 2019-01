Actualidade

O julgamento de 28 arguidos acusados de tráfico de droga dentro da prisão de Coimbra, que vai começar na segunda-feira, vai condicionar o acesso ao Tribunal de Coimbra, com revista de todas as pessoas e um corredor encerrado.

Todas as pessoas que entrarem no Tribunal de Coimbra, na segunda-feira, vão ser revistas à entrada, o estacionamento do Palácio da Justiça ficará reservado às cerca de dez carrinhas celulares dos Estabelecimentos Prisionais (EP) e o corredor onde vai decorrer o julgamento estará completamente encerrado à circulação de pessoas, informou hoje o presidente do coletivo de juízes deste processo, João Ferreira, numa reunião com a comunicação social.

O julgamento vai levar à mobilização de nove EP diferentes (a maioria dos arguidos estão presos), havendo três arguidos que viajam de Monsanto, obrigando à presença de uma equipa do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP), reforçada devido à presença de um arguido que exige adicionais medidas especiais de segurança.