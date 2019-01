Actualidade

O idoso que matou hoje a mulher e uma cunhada, com tiros de pistola, e se tentou suicidar, em Alandroal (Évora), foi transportado em estado grave para um hospital em Lisboa, indicaram fontes policiais e do INEM.

Segundo a fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o homem, de 83 anos, foi transportado de helicóptero para o Hospital de Santa Maria.

O idoso, que matou a mulher, também de 83 anos, e uma irmã desta, de 80, com tiros de uma pistola, tentou suicidar-se de seguida, com a mesma arma de fogo, num monte perto de Terena, no concelho de Alandroal, distrito de Évora, relatou à Lusa fonte da GNR.