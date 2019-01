Actualidade

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes reclamou hoje a revisão do plano nacional de investimentos por nenhuma das pretensões do território constar no documento.

A posição foi assumida numa conferência de imprensa, em Macedo de Cavaleiros, com a presença dos nove presidentes de Câmara da CIM depois de conhecida a versão dos investimentos previstos pelo Governo para o período entre 2020/2030.

Nenhuma das pretensões regionais está inscrita no plano que contém 80 milhões de euros para a coesão nacional em todo o país, quando a Terra de Trás-os-Montes reivindicam mais de metade deste valor só para duas estradas, como apontou o presidente da CIM, Artur Nunes.