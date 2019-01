Actualidade

A Associação Europeia das Cidades Históricas Termais (EHTTA) vai investir três milhões de euros na criação do primeiro Atlas Termal da Europa, reunindo o património termal de 250 cidades.

A candidatura ao Programa de Inovação da Comissão Europeia, "no valor de três milhões de euros, vai ser entregue em Bruxelas, no dia 14 de março, para se poder arrancar com o atlas, que pretendemos que cubra toda a Europa", disse hoje à Lusa Mario Crescente, vice-presidente do conselho científico da Associação Europeia das Cidades Históricas Termais (EHTTA).

O documento está hoje a ser preparado nas Caldas da Rainha (distrito de Leiria) num encontro de dirigentes e técnicos da associação, bem como de universidades, centros de investigação e representantes de empresas ligadas ao termalismo oriundos de nove países, "junto dos quais serão recolhidos contributos para fundamentar a importância do atlas", explicou o responsável.