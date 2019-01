Face Oculta

A juíza titular do processo Face Oculta já recebeu os documentos em falta que estavam a atrasar a emissão do mandado de condução à cadeia do arguido Armando Vara, informou hoje a Comarca de Aveiro.

Em causa estavam dois apensos da reclamação, bem como outros elementos como o Termo de Identidade e Residência dos arguidos recorrentes e instrumentos de procuração, notificações de atos processuais, autos de interrogatório judicial e despachos relativos a eventuais medidas de coação, certificação de mandados ou autos de detenção.

"O processo na totalidade chegou ontem [quinta-feira] de manhã, mas os apensos já tinham chegado antes", disse à Lusa o juiz presidente da Comarca de Aveiro, Paulo Brandão.