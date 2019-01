Actualidade

O número de peregrinos dos Caminhos de Santiago de Compostela, na Galiza, registado nos dois postos de turismo de Caminha, no Alto Minho, cresceu 21,3% em um ano, informou hoje a Câmara local.

Em comunicado, aquela autarquia do distrito de Viana do Castelo adiantou que os valores contabilizados, em 2018, nos postos de turismo de Caminha e Vila Praia de Âncora, "traduzem a procura crescente e consolidada do concelho também por este tipo de turismo".

"Este registo junta-se aos valores do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados na semana passada, que apontam para um recorde absoluto de hóspedes e dormidas no concelho de Caminha, no ano de 2017", reforçou o município.