Actualidade

O Super Bock Group (antiga Unicer) vai encerrar em fevreiro o centro de produção do Caramulo, onde trabalham 26 pessoas e que se dedicava às águas lisas, anunciou hoje a empresa.

"O Super Bock Group vai ajustar o modelo industrial nas águas lisas, com a descontinuação da atividade no Centro de Produção do Caramulo, no próximo mês de fevereiro. A restante estrutura da organização nas águas engarrafadas permanece inalterada", lê-se no comunicado divulgado.

A empresa justifica a decisão com "a quebra significativa de volumes ao longo dos anos considerando a baixa procura pela marca nos mercados externos e interno".