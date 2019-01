Actualidade

A ministra da Saúde avisou hoje que o Governo tem "linhas vermelhas" nas negociações com os enfermeiros, porque não pode pôr em causa a "sustentabilidade financeira" de Portugal e tem de tratar com equidade todas as profissões.

"Penso que tudo aquilo que o Governo faz nesta matéria tem que conjugar uma grande preocupação com a primeira função do Serviço Nacional de Saúde - estar à disposição dos utentes, proteger o direito à saúde -, mas, por outro lado também, garantir o equilíbrio financeiro e o equilíbrio entre as várias profissões não só da saúde, mas da administração pública em geral", disse Marta Temido a jornalistas em Évora, após a apresentação do projeto de financiamento do novo Hospital Central do Alentejo no âmbito da reprogramação do atual programa de fundos comunitários Portugal 2020.

"Essas são as nossas linhas vermelhas, não podemos por em causa a sustentabilidade financeira do país, porque não queremos voltar a sítios onde já estivemos e não gostámos de estar, e queremos também garantir que as profissões têm um tratamento equitativo", afirmou, frisando que "há várias profissões da saúde, não há só enfermeiros", e que ao Governo "cumpre, em primeira linha, garantir a equidade de tratamento".