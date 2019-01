Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber o social-democrata Luís Montenegro, que quer disputar a liderança do PSD, a pedido deste, na segunda-feira.

Esta informação foi avançada à agência Lusa por fonte da Presidência da República, que adiantou que o encontro terá lugar no Palácio de Belém, em Lisboa.

Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com o presidente do PSD, Rui Rio, num hotel do Porto.