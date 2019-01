Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje, no Porto, que vai responder a Luís Montenegro, que o desafiou a convocar eleições diretas para a liderança do partido, mas com "calma e na devida altura".

"Eu vou responder, naturalmente, não vou fazer de conta que nada está a acontecer, seria uma grande hipocrisia. Agora eu fui corredor de cem metros, mas quando tinha 20 anos de idade, agora é mais meio fundo e fundo, portanto, com calma e na devida altura".

À saída de uma reunião num hotel do Porto com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o líder do maior partido da oposição garantiu que a resposta será dada "em breve", não adiantando, contudo, uma data em concreto.