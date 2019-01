Actualidade

O Presidente da República disse hoje que "a vida do PSD é com o PSD" e que o encontro com o líder social-democrata ao final da tarde serviu para discutir questões de política interna e externa.

"O que se passa na vida do partido é com o partido. Eu respeito o que o partido fizer, como respeito a vontade dos portugueses quando votarem em outubro [nas eleições legislativas]", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o chefe de Estado, o encontro com Rui Rio, que decorreu num hotel do Porto, "foi uma urgência", pois tinha que ouvir o líder do PSD no âmbito de alguns diplomas sobre os quais tem decisões pendentes.