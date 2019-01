Actualidade

O Vitória de Guimarães venceu hoje o dérbi com o Moreirense por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, subindo ao quinto posto da prova, por troca com os 'conegos'.

No estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, o único golo da partida foi anotado no arranque da segunda metade, aos 47 minutos, por Tozé, na conversão de uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Vitória subiu ao quinto posto com 28 pontos, rebaixando o Moreirense para a sexta posição, com os mesmos pontos.