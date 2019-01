Actualidade

Empresários estrangeiros com investimentos em Timor-Leste mostraram-se hoje preocupados que a situação política no país possa este ano voltar a ter um impacto negativo na economia nacional, afirmando que muitas empresas não vão aguentar.

"Eu falo com os meus amigos empresários. Não aguentamos mais. Eu próprio tenho estado a sofrer. Em 2018 perdi dinheiro e, a perder esses valores, se continuar este ano, estou acabado", disse à Lusa Clarence Lim, responsável máximo do grupo Kmanek, que conta com dois grandes supermercados na capital.

"Por isso peço por favor: façam alguma coisa. Ajudem o setor privado a sobreviver", apelou aos líderes políticos do país.