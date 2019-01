Actualidade

A explosão de um camião-cisterna tombado na Nigéria causou a morte de pelo menos 12 das dezenas de pessoas que recolhiam o combustível que vazava do veículo, revelaram hoje fontes policiais e testemunhas.

"Recuperámos 12 cadáveres e transportámos 22 pessoas com queimaduras graves para o hospital", disse a porta-voz da polícia, Irene Ugbo, à Associated Press (AP), referindo-se às consequências de uma explosão na sexta-feira à noite em Odukpani, no estado de Cross River, no sudeste da Nigéria.

No entanto, testemunhas elevaram o número de mortos para cerca de 60.