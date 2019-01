Actualidade

A Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu, na lota da Figueira da Foz, 85 quilos de pescada branca com menos de 27 centímetros, medida mínima obrigatória para a sua captura.

Em comunicado, a GNR explica que, na operação desenvolvida na quinta-feira pelo Subdestacamento de Controlo Costeiro da Figueira da Foz, foram ainda apreendidos 60 quilos de raia curva sem ter sido sujeita ao regime de 1ª venda em lota, ou seja, fuga à lota.

As apreensões surgem no âmbito de um conjunto de ações de fiscalização destinadas ao controlo do cumprimento das normas que regem a captura, desembarque, transporte e comercialização de pescado fresco.