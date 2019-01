Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje em Coimbra que "a seu tempo" reagirá ao desafio lançado por Luís Montenegro, no sentido de convocar "já" eleições para a liderança do partido.

"Já tive oportunidade de dizer ontem [sexta-feira] que não sou hipócrita e portanto não vou fazer de conta que não aconteceu nada", afirmou Rui Rio, que falava hoje, aos jornalistas, num hotel em Coimbra, onde participou numa reunião do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD.

Mas "as coisas têm o seu tempo, a sua calma, não vamos dramatizar", sublinhou o líder social-democrata, repetindo o que dissera na véspera: "não sou hipócrita e portanto não vou fugir a nada".