Actualidade

Os treinadores Marcel Keizer e Sérgio Conceição mantêm os onzes base para o 'clássico' de hoje da 17.ª jornada da I Liga de futebol entre Sporting e FC Porto, com Luiz Phellype e Pepe a começarem no banco.

Sem o castigado Marcos Acuña, o treinador holandês dos 'leões' teve que optar pelo presumível substituto na lateral esquerda, o brasileiro Jefferson, fazendo também regressar Bas Dost ao onze, em vez de Raphinha.

No lado dos 'dragões' Sérgio Conceição efetuou apenas uma troca, com o central Felipe a integrar o eixo defensivo ao lado Éder Militão, por troca com Mbemba.