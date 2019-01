Actualidade

A liderança do CDS-PP vai escolher os cabeças de lista aos 18 distritos nas legislativas de outubro e mais quatro candidatos em Lisboa e dois no Porto, segundo os critérios propostos pela direção.

A comissão executiva, liderada por Assunção Cristas, quer também indicar mais quatro candidatos na lista de Lisboa e mais dois na do Porto, "ouvidas as respetivas distritais", de acordo com um documento da direção, a que a Lusa teve acesso, distribuído na reunião do conselho nacional centrista, a decorrer hoje à tarde em Oliveira de Frades, Viseu.

Nos Açores e na Madeira, os cabeças de lista são escolhidos pelos órgãos regionais, "no respeito pelas autonomias regionais", lê-se ainda no documento, uma folha A4, com o título "constituição das listas de deputados às eleições legislativas de 2019".