Actualidade

O 'numero dois' do Partido Trabalhista britânico, John McDonnell, liderou hoje uma manifestação em Londres contra as medidas de austeridade do Governo conservador de Theresa May, com muitos manifestantes a envergarem coletes amarelos em solidariedade com os franceses.

No final do desfile, em Trafalgar Square, McDonnell leu perante a multidão uma mensagem do líder trabalhista, Jeremy Corbyn, na qual pediu eleições antecipadas para criar uma "sociedade mais justa e igualitária".

Corbyn disse que o seu partido "está preparado para assumir o poder" se o executivo 'tory' da primeira-ministra Theresa May perder na próxima terça-feira a votação relativa ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).