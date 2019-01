Actualidade

Julian Castro, que foi secretário da Habitação do ex-presidente Barack Obama, anunciou hoje no Texas a sua candidatura às presidenciais norte-americanas de 2020.

"Sou candidato a Presidente dos Estados Unidos", declarou Castro, de 44 anos, perante centenas de apoiantes concentrados em San Antonio, a sua cidade de origem.

O anúncio da candidatura, com o slogan "Uma nação, um destino", ocorre numa altura em que o atual Presidente dos Estados Unidos faz da imigração um tema quente, com parte da administração federal paralisada (em "shutdown") enquanto Donald Trump exige do Congresso 5,7 mil milhões de dólares para construir um muro na fronteira com o México.