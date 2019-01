Actualidade

Quatro pessoas ficaram hoje feridas num acidente de viação na Segunda Circular, em Lisboa, provocando congestionamento de trânsito na via, no sentido Aeroporto-Benfica, revelou à Lusa fonte do comando metropolitano da PSP.

O acidente ocorreu cerca das 18:00, no final da Segunda Circular, quase na entrada do IC-19, perto da Escola Superior de Comunicação Social, envolvendo quatro viaturas.

Segundo aquela fonte, quatro pessoas ficaram com ferimentos ligeiros neste acidente, sem adiantar se foram assistidas no local ou transportadas para o hospital.