Actualidade

O Marítimo venceu hoje no terreno do Boavista, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ultrapassou a formação portuense na classificação.

Os madeirenses asseguraram a segunda vitória consecutiva no campeonato, com um golo solitário do brasileiro Rodrigo Pinho, aos 53 minutos, e subiram ao 14.º lugar, com 17 pontos.

O Boavista, que perdeu pela segunda vez seguida na competição, soma menos um ponto e caiu para o 15.º posto.