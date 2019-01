Actualidade

(SUBSTITUIÇÃO) Oliveira de Frades, Viseu, 12 (Lusa) - O CDS-PP quer "rejuvenescer" o parlamento nas eleições legislativas agendadas para 06 de outubro, com "algum perfil mais independente", estando o seu programa eleitoral num estado "muito avançado", disse hoje a presidente do partido, Assunção Cristas.

"Importante também temperar a experiência política e parlamentar com abertura a pessoas que, pela primeira vez, poderão estar no parlamento, nomeadamente com algum perfil mais independente e isso são tudo aspetos muito importantes, certamente procurando rejuvenescer", anunciou Assunção Cristas.

No final de uma reunião do conselho nacional, esta tarde, em Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, a líder do CDS-PP disse que, para as próximas eleições legislativas, marcadas para 06 de outubro, vai procurar candidatos também à "juventude popular" e às organizações autónomas do partido.