Actualidade

Milhares de pessoas manifestaram-se sábado na Guatemala contra a tentativa do Presidente Jimmy Morales de terminar o mandato de uma missão da ONU de combate à corrupção que investiga contas da sua campanha eleitoral em 2015.

"Rejeitamos o Governo dos corruptos", "Somos contra a impunidade", podia ler-se em alguns cartazes empunhados por manifestantes na Cidade da Guatemala, a capital.

"Rejeitamos as ações falaciosas e ilegais de Jimmy Morales (...) que tenta de novo acabar com a luta contra a corrupção", disse um dos ativistas, Alvaro Montenegro, do Justicia Ya, um dos grupos que promoveu a manifestação.