O antigo militante de extrema esquerda italiano Cesare Battisti, condenado no seu país a prisão perpétua por quatro homicídios, foi capturado na Bolívia, informou hoje um conselheiro do Presidente brasileiro.

"O terrorista italiano Cesare Battisti foi preso na Bolívia esta noite e em breve será trazido para o Brasil, de onde provavelmente será levado até a Itália para que ele possa cumprir pena perpétua, de acordo com a decisão da justiça italiana", escreveu na rede social Twitter Filipe G. Martins, conselheiro especial do novo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

A imprensa brasileira noticia que o italiano foi intercetado na cidade de Santa Cruz de la Sierra, citando fontes da Polícia Federal brasileira.