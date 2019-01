Actualidade

O número de mortos em consequência de uma explosão acidental ocorrida no sábado numa padaria em Paris subiu para quatro, após ter sido encontrado o corpo de uma mulher nos escombros, indicou o procurador de Paris.

Este corpo deverá ser de uma jovem mulher que vivia num apartamento localizado acima ponto de explosão, no mesmo prédio, e que se suspeitava que estivesse sob os escombros.

Inicialmente tinha sido noticiada a morte de dois bombeiros e de uma turista espanhola, que morreu já no hospital, na explosão que aconteceu sábado de manhã, pelas 09:00 (08:00 em Lisboa), numa padaria no 9.º bairro de Paris, capital de França, mas com esta nova morte o balanço passa a quatro mortos.