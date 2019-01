Actualidade

A coordenadora do BE defendeu hoje a reabilitação para a eficiência energética da habitação pública como "absolutamente essencial", alertando que as autarquias podem investir nesta área "ainda nesta legislatura", para ninguém "morrer de frio em suas casas".

"Só no último Orçamento de Estado conseguimos finalmente uma medida essencial: o fim do teto de endividamento das autarquias quando está em causa o investimento no parque público de habitação. Está na altura de agir. A reabilitação para a eficiência energética é absolutamente essencial", afirmou Catarina Martins, em declarações aos jornalistas após uma visita ao bairro de Aldoar, no Porto.

A líder do BE observou estar "em debate a Lei de Bases da Habitação", durante o qual pretende defender a "causa" da eficiência energética, alertando que, "ainda nesta legislatura, agora, é possível aumentar o investimento das autarquias e do Estado na habitação pública para ter condições de aquecimento e para que as pessoas não morram de frio nas suas casas".