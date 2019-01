Europeias

O secretário-geral socialista, António Costa, recordou hoje a forte relação do partido com a Europa e considerou que é necessário dar força ao PS nas próximas eleições europeias, num momento em que a União se vê "atacada pelo vírus do protecionismo".

Falando em Tavira, no Algarve, na segunda de sete convenções regionais para debater a União Europeia e preparar as eleições de 26 de maio para o Parlamento Europeu, o primeiro-ministro lembrou os investimentos que ainda hoje só conseguem ser realizados com o apoio de fundos comunitários e disse também que é preciso defender a "solidariedade partilhada" que caracterizou o projeto europeu ao longo de décadas, com a qual o PS sempre esteve de acordo e que "é preciso proteger".

"Temos que nos mobilizar para defender a União Europeia porque é uma boa opção para nós, mas também porque está a ser atacada pelo vírus do protecionismo, que algumas potencias económicas mundiais querem repor nas relações comerciais em todo o mundo", afirmou António Costa.