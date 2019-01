Actualidade

Elias Dhlakama, irmão do falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama, justificou hoje a sua candidatura à presidência do principal partido da oposição em Moçambique com a necessidade de unir e fortalecer a organização e ganhar as eleições gerais deste ano.

"Após a morte de Afonso Dhlakama, o partido viveu um período de desunião e desorientação, num ano importante, porque teremos eleições gerais, a minha candidatura procura a união e o fortalecimento do partido", declarou Elias Dhlakama, em entrevista à Lusa.

Dhlakama, 54 anos e general na reserva, afirmou que pretende unir os membros do partido em torno do objetivo de levar a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) ao poder e a promoção da formação dos militantes e órgãos do partido.