O presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Juan Guaido, esteve cerca de uma hora detido pelos serviços secretos de informação, quando estava a caminho de uma reunião fora de Caracas, disse a sua esposa.

"Agradeço todas as reações imeditadas de apoio face a esta violação cometida pela ditadura dos direitos do meu marido. Já estou com ele e vamos à reunião pública", escreveu Fabiana Rosales na sua conta no Twitter.

Ãnteriormente Rosales tinha escrito na mesma rede social que "o SEBIN [Serviço Secreto Bolivariano de Informações] tinha detido Juan Guaido".