O ex-líder do PSD Luís Marques Mendes considerou hoje que é "preferível a clarificação à paz podre" no partido, e elogiou quer Luís Montenegro, por desafiar a liderança, quer a resposta do presidente do partido, Rui Rio.

No seu espaço semanal na SIC, o comentador vaticinou ainda que Rui Rio conseguirá fazer aprovar a sua moção de confiança no Conselho Nacional, e que, se for esse o caso, Luís Montenegro também não sairá a perder, porque ficará na 'pole position' para uma futura disputa de liderança no PSD.

"Esta situação não é igual, mas é muito semelhante ao que aconteceu no PS em 2014 (...) Vou dizer o que disse na altura: acho que é preferível a clarificação à paz podre", defendeu.