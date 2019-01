Actualidade

O presidente de câmara da cidade polaca Gdansk, Pawel Adamowicz, foi esfaqueado hoje num evento público de solidariedade naquela cidade e encontra-se em estado crítico, revelou o governo polaco.

De acordo com o ministro polaco do Interior, o autarca foi atacado com um objeto cortante no momento em que estava no palco no final de um evento de solidariedade, tendo sido hospitalizado em estado muito crítico.

O suspeito do ataque, de 27 anos e natural de Gdansk, foi detido no local.