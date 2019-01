Actualidade

O Governo brasileiro congratulou-se hoje com a detenção na Bolívia de Cesare Battisti, ex-ativista da extrema-esquerda italiana condenado a prisão perpétua por quatro mortes, defendendo a importância de este responder em Itália "pelos graves crimes que cometeu".

"O governo brasileiro congratula-se com as autoridades bolivianas e italianas e com a Interpol pelo desfecho da operação de prisão e retorno de Battisti à Itália. O importante é que Cesare Battisti responda pelos graves crimes que cometeu", lê-se no comunicado conjunto dos ministérios brasileiros das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública.

Cesare Battisti, condenado a prisão perpétua por quatro mortes, foi capturado na Bolívia e será extraditado "nas próximas horas" para Itália, anunciou hoje o governo italiano.