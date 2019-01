Actualidade

A PSP fez disparos com 'balas de borracha' para "repor a ordem", na madrugada de sábado, junto a uma discoteca de Ponta Delgada, onde adeptos da claque benfiquista 'No Name Boys' tentaram agredir a polícia, foi hoje divulgado.

A polícia tinha sido chamada cerca das 06:00 de sábado junto a uma discoteca, devido a agressões entre várias pessoas, quando "surgiu no local um grupo de cerca de 50 adeptos" da claque do Sport Lisboa e Benfica 'No Name Boys'", revelou o Comando Regional dos Açores da PSP, em comunicado.

"Ao visualizar os elementos policiais, procurou agredir os mesmos e arremessou na sua direção diversas garrafas em vidro, pedras e pedaços de madeira, pelo que, por forma a salvaguardar a integridade física das vítimas dos confrontos anteriores - e que aguardavam assistência médica -, bem como dos elementos policiais, foi necessário efetuar quatro disparos de munições de baixa potencialidade letal, utilizando bagos de borracha, para repor a ordem pública", relata a polícia.